电召量激增 康福德高德士应用和电召服务一度技术故障

（早报讯）德士业者康福德高的手机应用和电召服务今天（5月7日）较早时因电召量激增出现技术故障，目前已恢复运作。

康福德高今午4时21分发面簿贴文说，公司的应用和电召服务因电召量激增出现系统故障。公司对造成的不便致歉，也正努力让系统恢复。

据悉，系统在下午约5时40分恢复正常运作。

陈姓德士司机（69岁）告诉《联合早报》，他下午约3时30分要出车时就一直无法登陆康福德高的流动数据终端系统（Mobile Data Terminal）。

“整个系统当机，无法接公司的电召，客服完全打不通。我等了半个钟头，觉得再等下去也不是办法，幸好德士的计程表没问题，可以反映价格，我就出车在路边载客了。”

他透露，过去一个多小时在路边载了两名乘客，但须向乘客解释只能通过现金或PayNow付款。“我们的收入肯定受影响。现在下大雨，电召的价钱应该很好的，但我们也接不了。乘客现在也不会在路边等德士，我只好去商场德士站载客。”

不少受影响的德士司机也在康福德高和德士司机面簿群组留言表达不满，有司机指系统下午1时就出现故障，另有司机希望公司能豁免今天的租金。