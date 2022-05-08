注册生死数码化 5月29日起不再发纸本证书

（早报讯）移民与关卡局平均每年发出3万9100张出生证书和2万1900张死亡证书，从5月29日起，出生证书和死亡证书将全面数码化，取代纸本文件，简化生死注册过程。

移民与关卡局今天（5月8日）发文告说，当局从5月29日开始将注册生死的过程数码化，父母或亲属只需要在网上注册，然后到特定的网站下载具法律效力的电子版出生证书或死亡证书；当局将不再发出纸本的出生证书和死亡证书。

随着电子出生证书的推出，父母只需在婴儿出生后通过LifeSG应用程序为新生儿登记出生，无需再到医院或移民与关卡局大楼领取纸本出生证书。不过，父母仍需支付18元手续费，做为申请过程中的成本，以及系统开发和维护的费用。

父母在LifeSG完成登记，并获得下载出生证书的通知后，就能在90天内到移民局网站或MyICA应用程序下载电子出生证书，并储存在电子设备中。电子出生证书落实后，医院和移民局大楼的出生证书服务将终止。

根据生死注册法令，父母在婴儿出生的42天内，须向生死注册官（Registrar-General）报生。违例者将面对高达1500元罚款，或坐牢长达一个月，或两者兼施。

目前亡者的家属需要完成两个步骤才能注册死亡，首先由医生上网认证死亡和签发电子死因证书，再打印给亡者亲属；亲属再拿着打印版到注册中心（公共医院、邻里警岗或移民与关卡局）提供亡者的详情，以注册死亡和领取死亡证书。

在数码化后，在医生上网认证死亡和签发电子死因证书后，系统将自动生成死亡证书。亡者亲属从医院获取下载死亡证书的所需信息如死亡证书编号后，便可在30天内到My Legacy网站下载电子死亡证书。

如此一来，亡者亲属可省却到注册中心的时间，全心处理亡者的后事。亲属或获亲属授权者如殡葬业者，可到国家环境局网站使用电子死亡证书申请土葬或火葬的准证。

不熟悉上网申请程序或在申请过程中遇到问题的父母或亲属，可拨24小时热线65898707（5月8日傍晚6时至6月30日止）查询，或到移民与关卡局大楼和ServiceSG中心询问。