今年已有20人死于工伤事故 人力部吁雇主作停工安全检讨

（早报讯）工业致命事故近来飙升，今年至今已有20人因工伤事故丧命，单单上个月就有10人死亡，情况让人担忧。

人力部、工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）、各行业协会和全国职工总会今天（5月８日）联合发布文告，吁请雇主从明天起的未来两周，展开停工安全检讨（Safety Time-Out，简称STO），检讨工作场所安全与卫生管理系统是否有效，从过往事故吸取教训。

根据文告，今年1月至5月6日工伤死亡人数有20人，是过去六年来同期死亡人数中最高。在今年的20个死亡个案当中，其中七个与去年的类似：三个涉及叉车、有各两人从梯子跌下和跌入易碎或无支撑力的地面。

初步调查显示，导致死亡的共同因素是没有遵循基本的安全和卫生控制措施，包括在叉车上绑安全带，或在高处工作时穿戴的安全装护不足，或根本没有遵从相关的安全指示。文告指出：“如果遵从控制措施，很可能拯救生命。”

当局强力吁请公司采纳有效的工作场所安全与卫生管理措施，包括检讨风险评估，确保员工实行风险控制措施，以及接受适当的工作场所安全与卫生培训，善用该理事会发出的警讯内容，包括如何避免致命事故重演，以及保护员工。

另外，工作场所安全与卫生理事会本月底将通过面簿，发布网上停工安全检讨研讨会的消息。

除了讨论近期案例和学习重点，不同行业专家也将针对不同课题作出汇报，比如叉车和梯子的安全使用、在易碎或无支撑力地面附近工作时该注意的事项，以及上下船的安全事项。

公司可上网www.wshc.sg/resources查询如何展开停工安全检讨。