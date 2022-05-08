国大医学组织思维科学中心出书鼓励人们积极面对老龄化

（早报讯）本地十分之一的60岁以上年长者患有失智症，新加坡国立大医学组织思维科学中心将过去10年预防失智症的经验集结成册，鼓励国人积极面对老龄化。

这本名为《有尊严地变老》（Ageing with Dignity）的书籍由思维科学中心“天天康龄计划”的研究人员和志愿者撰写，记录了思维科学中心过去10年来通过裕廊老年研究和天天康龄计划对失对智症的研究，不同形式的介入和疗程取得的成果，为预防失智症提供重要的借鉴。

从2013年开展的裕廊老年研究对1017名年长者展开了调查，通过健康教育、正念练习以及运动和美术疗程，减缓年长者心智退化、减少焦虑和促进社交，从而延缓失智症的发病以及提升他们的生活质量。研究对644名年长者的跟进调查发现，如果没有介入计划，失智症、抑郁症和焦虑症的发病率将更高。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤已故妻子周宝音生前于2014年8月将计划推广至本地其他社区，并改名为天天康龄计划。这个亚洲首个失智症预防计划在本地已扩展至八个中心。周宝音生前也积极地将内容精简化，分享计划，帮助更多年长者预防失智症和提升生活质量。

张志贤在新书发布会上指出，本地十分之一的60岁及以上老年人患有失智症，随着寿命延长和人口老龄化，病患人数将增加。周宝音当时与从事预防失智症的裕廊老龄化研究的团队，把研究转化为全国性的实际计划，扩展至帮助本地其他年长者。

书籍主编思维科学中心顾问柯以煜教授在受访时指出，过去对于老龄化的研究都十分消极，大多关于疾病和财务问题。这本新书则是介绍心理健康新思想，即健康教育、正念练习、艺术与音乐疗程对老龄化的重要性，提供实用手册来显示无需使用药物也能预防失智症。

他说：“项目获得的官方资助很少，主要依靠捐助者和志愿者来推动。因此2020年世界精神病学大会就选择新加坡来分享预防失智症的经验，因为计划能让世界其他地区都能借鉴，那些资源匮乏的地区，即便没有很多心理学家，也能采纳当中建议，因此具有借鉴意义。”