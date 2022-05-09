周一开市前可关注股票

（早报讯）受美国加息、中国封锁和通胀升温等负面因素影响，新加坡海峡时报指数上周五（5月6日）闭市报3291.89点，下挫51.68点或1.55％。一周累计下跌65.62点或2%。

美国股市上周以小幅下跌结束了疯狂的一周，延续了跌势。道琼斯工商指数收低0.3%，标普500指数收跌0.6%，纳指收跌1.4%。全周而言，三大股指分别下跌0.24%、1.54%和1.52%

下列为今早（9日）开市前可关注股票：

1.由城市发展（CDL）和MCL地产（MCL Land）联合发展的新私宅项目鑫丽嘉园（Piccadilly Grand），接受预定的首个周末就卖出77％的单位，平均尺价2150元。

这个位于诺森伯兰路（Northumberland Road）的99年地契项目有407个单位，截至昨天傍晚6时已卖出其中315个单位，占总数的77％，平均尺价为2150元。

另外，位于阿德路（Arthur Road）的丽福苑（LIV＠MB）上个周末开放展销厅供预览，参观人次超过4200多个。

丽福苑由万国公司（Bukit Sembawang）发展。

2. 目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）上周五披露，接到私人投资者林顺方（译音，Bryan Lim Soon Fang）的律师信，指公司上个月终止与他的第二笔贷款协议是不合法的。林顺方要求公司履行贷款协议中的条款。

公司终止协议是因为无法在合理的时间内达到协议中定下的要求，与签约之前预想的情况不同。

公司表示会依旧终止这项协议，并会与林顺方协商解决这个问题。

公司也另外发表文告表示，已经向高庭提出申请，若公司在破产、重组与解散法（Insolvency, Restructuring and Dissolution Act）法令下清盘，投资者Gazelle Ventures可最先获得偿还款项，甚至比任何优先债务和无抵押债务更优先。

关于这项申请的聆讯日期还未确定。

3.Incredible Holdings宣布私下配售新股和不可交易凭单（non-tradable warrants），筹集3870万元。

公司将以每股0.11分的价格私下配售140亿9173万新股给Mission Well公司和两名投资者。公司另外发行211亿3760万不可交易凭单，发行价为0.11分。这个价格比该股在4月29日的成交量加权平均价0.1分，高出10％。

4.马可波罗海业（Marco Polo Marine）持股49％的合资公司Oceanic Crown Offshore Marine Services已完成收购岸外再生能源方案供应商PKR Offshore的全部股权。马可波罗海业指出，这项收购预期扩大集团在台湾岸外风电场市场的业务。

5. 吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard）获得总值约2亿5000万元的浮式生产储油船（FPSO）合约。