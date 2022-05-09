李显龙总理：致命工业事故飙升 不能被接受

（早报讯）李显龙总理对近来致命工业事故飙升表达关注，指致命事故“太多了，是不能被接受的”，并促请每个人包括雇主、主管和员工严正对待工作场所的安全问题。

自今年开年以来，本地已有20人因工伤意外丧命，单是4月就有10人。李总理今早（5月9日）在面簿贴文说：“多年来我们一直在努力防止工伤事故尤其是死亡的发生。我们已经取得了良好的进展，但随着经济重新开放、活动量增加，在安全标准与落实方面似乎有所下滑。”

李总理强调必须要纠正这一情况。他说：“无论是本地人还是外国员工，我们都有责任保护所有工人的安全。让我们确保所有人都有一个安全的工作环境，让所有的工人都能平安回家、与家人团聚”。

人力部、工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）、各行业协会和全国职工总会昨天联合发布文告，吁请雇主接下来两周展开停工安全检讨（Safety Time-Out，简称STO），检查工作场所安全与卫生管理系统是否有效，并从过去的事故吸取经验。

根据文告，今年1月至5月6日工伤死亡人数有20人，是过去六年同期中最高；其中七起与去年的类似：三起涉及叉车、两起从梯子跌下，另两起跌入易碎或无支撑力的地面。

当局强烈吁请公司采纳有效的工作场所安全与卫生管理措施，包括检讨风险评估，确保员工遵守风险控制措施，以及接受适当工作场所安全与卫生培训，还有善用该理事会发出的警讯内容，包括如何避免致命事故重演及提高员工对危险工作环境的意识。

停工安全检讨是让高层与员工和工会探讨，加强工作场所安全与卫生程序和采取相关行动，确保各方达到安全和卫生目标。