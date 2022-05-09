本地股市午盘稍微滑落0.1％

（早报讯）本地股市今早（5月9日）稍微下滑，延续上周较疲弱的走势，这主要是受到美国股市滑落和中国防疫措施收紧所引发的全球经济增长衰退担忧等因素影响。

新加坡海峡时报指数今早开市走低，整体处于稍微滑落局面，截至中午12时报3288.63点，下跌3.26点或0.1%。

早盘最高达3294.88点，最低3278.57点，成交量7亿1543万股，成交额5亿零646万元，上升股97只，下跌股187只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约3600万股转手，今早股价0.093元，下跌0.1分或1.06%。

区域股市方面，主要股市大多下跌。日本股市跌1.4％、澳大利亚股市跌1.6％、韩国股市跌0.8%。不过上海股市起0.2％。香港股市今天公假休市一天。

美国股市方面，上周以小幅下跌结束了疯狂的一周，美股延续了跌势。道琼斯工商指数收低0.3%，标普500指数收跌0.6%，纳指收跌1.4%。全周而言，三大股指分别下跌0.24%、1. 54%和1.52%。这是因为随着美国及世界各国央行上调利率，试图遏制不断上升的通胀，投资者对美国经济软着陆引发担忧。

AMP投资公司的高级经济学家穆西纳（Diana Mousina）说，面对经济增长、通货膨胀和战争等各方面风险，高波动已成为投资者最注重的关键词之一。

她说：“股市短期前景依然不明朗，可能有更多下跌风险，这是因为市场担心加息步伐过于激进，导致经济大幅放缓或硬着陆。”

兴业证券（RHB）今早发布报告指出，我国重新开放边境限制和国内经济维持开放，对企业和旅游业来说是个好兆头，但本地股市前景将取决于各企业如何应对俄乌战争和中国清零政策造成的供应链中断、通胀的不确定因素，以及加息步伐预期加快所造成的市场反应等。

报告说：“我们重申杠铃式（barbell）投资组合策略，投资者不妨加强增长型和防御型股票的组合。”

报告建议投资者可吸购的股票包括云顶新加坡（Genting Singapore）、泰国酿酒（Thai Beverage）、星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）、腾飞瑞资（Ascendas Reit）、城市发展（City Development）和创业公司（Venture Corp）等。