新加坡必要食品和医疗品供应不受上海港口封锁

（早报讯）我国对中国的依赖程度相对较低，上海港口的封锁估计不会对新加坡必要的食品和医疗保健品供应产生重大影响。与此同时，我国进口大部分食品供应的城市暂时没有列为高风险城市。

政府将继续采取多元化进口、本地生产和增加储备等多管齐下的方式，最大限度地减少供应冲击。

工人党盛港集选区议员何廷儒今天（5月9日）在国会问，中国个别城市因疫情而封城，对供应链和本地物价造成多大影响，政府又如何确保必要物资和服务的供应充足。对此，贸工部政务部长刘燕玲做出回应。

刘燕玲说，新加坡的企业将在不同程度上感受到供应链中断的影响，这取决于他们对中国进口的依赖程度和是否有应急计划。

“自冠病暴发以来，许多公司已经加强了他们的业务持续计划和供应链的韧性，其中包括持有更多库存及增加更多不同的供应商来源，以减轻供应链中断的影响。”

刘燕玲指出，我国从中国主要进口的产品包括电子、机械和金属，这些都是制造业和建筑业所需要的中间产品。“根据相关行业的公司反馈，到目前为止，大部分公司都能够应付来自中国的货物延迟的情况。”

由于俄罗斯和乌克兰的冲突已经使全球供应链面临压力，中国的封锁将进一步加剧全球供应链的压力，并在短期内可能加剧全球通货膨胀的压力。

刘燕玲说：“较长远来看，冲击力度将取决于封锁的规模和程度及对中国经济的影响。