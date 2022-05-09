借出户头赚快钱 六男被控

（早报讯）涉嫌借出Singpass和银行户头，赚取200元至500元佣金，六人今早（5月9日）被控。

六名被告分别是潘志豪（24岁）、刘金元（22岁）、李俊杰（23岁）、穆罕默德·海鲁·尼扎（22岁）、路易陈（26岁）和穆罕默德·利万（23岁），他们各面对一到六项控状，包括抵触滥用电脑法令、欺骗和不诚实接收赃物罪名。

其中三名被告穆罕默德·海鲁·尼扎、路易陈和穆罕默德·利万各涉及不同案件。根据控状，他们分别在去年5月到9月期间，把自己的Singpass登录资料交给他人，以赚取200元至500元的佣金，抵触滥用电脑法令。

根据控状，路易陈和穆罕默德·利万也涉及把银行户头登录资料和提款卡交给他人。

另外，被告潘志豪则是在去年8月到9月期间，欺骗银行开设户头，并与其他人共谋，把银行户头的登录资料和密码交给另一名被告刘金元。

潘志豪甚至删除与刘金元的网上聊天记录，内容是有关把银行户头相关资料交给对方，以避开让警方查看。

被告李俊杰涉嫌于2020年12月到去年1月，骗银行开设户头，并把资料、提款卡交给他人。

六名被告中，只有穆罕默德·利万不获保释，其他五人皆保释在外。

一被告助收赃款

根据控状，被告穆罕默德·利万在去年5月到6月期间，帮忙收取了超过5000元的赃款，以及两个价值约2500元的金手镯，相信是偷来的物品。

若罪名成立，这些被告将被判坐牢最长5年，或是罚款，或两者兼施。