王乙康：DORSCON疾病暴发应对系统仍适用 冠病疫情结束后将进一步检讨

（早报讯）DORSCON疾病暴发应对系统在新加坡仍然适用，政府将在冠病疫情结束后，根据抗疫经验进一步评估和检讨DORSCON框架以及防疫措施。

上月26日，新加坡把疾病暴发应对系统（Disease Outbreak Response System Condition，简称DORSCON）警戒级别从橙色下调至黄色，并大幅度放宽防疫安全管理措施。

卫生部长王乙康今天（5月9日）在国会答复蒙巴登区议员林谋泉和工人党盛港集选区议员蔡庆威的口头询问时指出，在2003年沙斯疫情后设立DORSCON框架，是为了帮助政府部门与机构协调和执行政府应对传染病疫情的防疫措施。

王乙康说，政府汲取了2009年的H1N1流感，以及中东呼吸综合征（MERS）和伊波拉（Ebola）病毒的抗疫经验后，检讨了DORSCON框架并逐步改善。“总的来说，它在疫情期间很好地实现了目的。”

DORSCON框架通过绿、黄、橙、红四个颜色指标来反映疫情严重程度。绿色表示情况最轻微，红色则最严重，表示疾病已经广泛传播，对日常生活造成严重影响。

橙色意味着“疾病严重并容易人传人，但还未在新加坡广泛传播，或已受控。黄色定义为“疾病在新加坡传播，但较轻微或受控制。

王乙康解释，在冠病疫情暴发初期，政府抗疫跨部门工作小组为了提高透明度，决定公开宣布DORSCON警戒级别，以提醒公众保持警惕和履行社会责任。这却造成不少公众涌到超市囤积物品。

“这是须要检讨的一个关键问题，因为这个框架是为了加强防范能力，而不是引发公众焦虑。”

他补充说，经历了两年多的冠病疫情，我国政府和社会在应对疫情方面学到了很多，并制定了一套全面的应对系统，涵盖卫生医疗方案、边境管控以及经济和社交活动的安全管理措施。政府也根据不同活动和场所实行分层的差异化措施，例如学校、办公楼、餐饮场所、公共空间和夜间娱乐场所等。

王乙康指出，从公共沟通的角度来看，公众没那么关注DORSCON警戒级别，但都了解公共卫生措施的细节并各尽其责，包括接种疫苗、戴口罩和遵守防疫措施。因此，DORSCON框架可能仍然适用，但须作为更大的应急准备和公共沟通框架的一部分。