卫生部将发布特别报告 评估冠病疫情期间额外死亡导因

（早报讯）卫生部正在收集和分析冠病疫情期间的数据，以更全面地评估疫情对新加坡人的影响。当局很快会就疫情期间的额外死亡人数及主要导因，发布一份特别报告。

额外死亡（excess deaths）是流行病学的一个术语，指的是疫情期间的死亡人数，与正常年份的死亡人数之间的差值，当中也纳入人口老龄化的因素。

卫生部长王乙康今天（5月9日）在国会答复工人党阿裕尼集选区议员贝理安有关我国死亡率去年回升7％的趋势时说，我国的年龄标准化（age-standardised）死亡率从2017年平均每10万人有563人死亡，减至2020年的519人。

去年的死亡率回升至每10万人有557人死亡，虽与2017年的数据不相上下但相较于2020年，去年出现了额外死亡人数。王乙康说，这是因为全球大流行病夺走了数百万人的性命，新加坡也有出现死亡病例。

计入人口老龄化因素后，本地居民去年的额外死亡人数约为1535人；截至去年底的冠病死亡病例累计804人，占额外死亡人数约52％。

王乙康解释，其余48％的额外死亡人数，有可能是确诊冠病者因其他疾病逝世，或慢性病患在疫情期间推迟治疗导致病情恶化等因素。

一些国家和地区因医疗系统不胜负荷而出现额外死亡，但王乙康强调，我国没有发生这样的情况。“我们以保护医疗系统为优先，在必要时实施病毒阻断措施。虽然医院在疫潮高峰时曾承受巨大压力，但没有不胜负荷，仍能继续优先照料严重和紧急病患。”

他也重申，在选择与冠病共存，并已恢复正常生活的国家和地区中，新加坡的冠病死亡率和额外死亡率均为全球最低之一。