为网络考试推出远程监考 避免准律师考试作弊事件重演

（早报讯）作弊等于欺骗，而欺骗是严重的违规行为。准律师作弊属于“双重严重”的事，应慎重看待和处置，但多数人都认为，永远禁止他们执业显得过于苛刻。

内政部长兼律政部长尚穆根，今天（5月9日）下午答复三个国会议员有关准律师考试作弊的口头询问时，被问是否给予作弊的准律师第二次机会时，发表上述看法。

针对恰当惩罚，他说，考虑到欺骗行为的严重性和作弊者的年龄，是不该永远禁止他们成为律师，并相信一般人认同给予严厉谴责，但最终会如何，只能等待法庭的决定。

尚穆根也说，负责新加坡律师专业考试的新加坡法律教育学院已增设防范措施，包括为网络考试推出远程监考，避免作弊事件重演。学院至今只发现较早前公布的11起作弊事件，没再发现其他个案。

他说，法律教育学院也规定所有作弊准律师，明年重读预备课程和重考。

他指出，高庭接获准律师申请成为律师时，将酌情考虑总检察署、新加坡法律教育学院和新加坡律师公会的意见后做出决定。

总检察署基于这些学生作弊，反对让他们取得律师资格。这也意味着当他们的延长期结束，法庭日后将审理他们的申请。

11名准律师在2020年度律师专业考试中作弊。当中六人原定上个月宣誓成为律师，但总检察长因这六人作弊，向高庭要求暂时不让他们取得律师执业资格。

高庭朱汉德法官上月18日批准总检察长的申请，但为了给六人第二次机会，免得别人长期对他们存有偏见，下令不公开他们的名字，并封存法庭文件，防第三方查阅。

总检察署过后提出书面异议，律师公会也提出申请要公开这六人身份。朱汉德法官上月27日改变裁决，谕令公开六名作弊者的名字，希望他们能坦然在众人面前正视自己所犯的错误。

总检察署上月也说，另有五名准律师被发现在新加坡律师专业考试作弊，总检察长正考虑这五人的执业资格申请。