王乙康：政府将根据疫情严重程度 决定是否须重启合力追踪和SafeEntry

（早报讯）政府在决定是否须重启合力追踪和SafeEntry访客登记系统时，将考虑冠病疫情的严重程度，包括新变种毒株是否更具传染性，现有疫苗是否产生足够保护力，以及疫情对医院收治能力的影响。

卫生部长王乙康也提醒公众，若不小心丢弃合力追踪（TraceTogether）便携器，应向当局通报，以换取新的便携器。

上月26日起，本地多数场所如宗教场所、购物商场和超市，已取消疫苗接种差异化措施。公众在进入这些场所时，不必使用合力追踪（TraceTogether）应用或便携器登记。

王乙康今天（5月9日）在国会答复宏茂桥集选区议员娜蒂雅的口头询问时指出，重启合力追踪和SafeEntry的标准是一个判断问题，须取决于疫情的严重程度。

“我们必须考虑是否出现新的须关切变种毒株、新毒株是否比奥密克戎毒株严重或更具传染性、现有疫苗对抗新毒株是否持续提供强有力的保护，以及这些因素如何影响医院的收治能力。”

王乙康提醒，公众必须保持谨慎，因为下一波疫潮很有可能发生。因此，政府抗疫跨部门工作小组决定在病毒传播风险较高的场所继续实施差异化措施，包括超过500人参与的大型活动、有跳舞活动的夜间娱乐场所，以及包括餐馆、咖啡店和小贩中心在内的食肆。

不过，食肆将不再实行合力追踪和SafeEntry登记，食客须承担责任，确保已完成疫苗接种才进入食肆。王乙康说，政府将根据疫情形势的演变，继续检讨疫苗接种差异化措施。

王乙康指出，他能理解一些公众和议员希望系统更透明并具备明确的触发点，但他坦言，这在疫情期间恐怕是不可能的。

他也提醒公众不要删除或丢弃合力追踪应用和便携器。就娜蒂雅补充提问，丢弃便携器是否触犯法律，王乙康说，不小心丢弃便携器的公众应向当局通报，政府机构将尝试为他们更换新的便携器。

他强调，政府的主要考量不是保护这些装备，而是确保公众和企业在出现新的须关切变种毒株时，做好应对准备。