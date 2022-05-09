陈诗龙：超过5000名抗疫短期受聘者将重返职场

（早报讯）截至上个月，本地仍有大约6400人短期受聘于政府部门、由政府资助的机构和私营医疗服务提供者。其中约1200人将重新部署到长期岗位，余下的5200人未来几个月聘约到期后，需寻找新的工作。

这些短期受聘者包括安全距离大使，以及疫苗接种中心的工作人员。

多名议员今天（5月9日）在国会针对如何应对劳动力短缺提出口头询问。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生答时透露以上数字，并说劳动力发展局和全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）正为这个群体提供就业支援服务，有兴趣聘用这些人的雇主，可以与这两个机构联系。

他也强调，短期受聘者当中有许多原本来自餐饮和零售行业，具有相关技能和经验。

此外，雇主也可以考虑聘用参与“新心相连”就业与技能计划（SGUnited Jobs and Skills Package，简称SGUJS）的人员。

陈诗龙透露，截至今年2月，仍有9800人通过SGUJS接受各种见习和培训。

他说：“他们也将在不久的将来寻找工作。由我担任主席的就业工作小组正与行业机构合作，安排合适的岗位给他们，以便充分利用计划下获得的相关行业技能与经验。”

陈诗龙也鼓励雇主通过灵活工时、灵活工作地点和部分时间工作这些灵活工作安排，更好地利用本地的人力资源。