为留新与本地男假结婚 陪酒女郎判监六月八周

（早报讯）为获得长期探访准证以留在新加坡工作赚钱，中国籍陪酒女郎与本地男子假结婚，被判坐牢六个月又八周。

被告杜玉菊（34岁）面对九项违反移民法令的控状，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。涉案男子林勇庆（44岁）也同样面对九项违反移民法令的控状，他的案件预计在5月20日过堂。

调查显示，2019年4月，林勇庆在一家KTV结识来自中国的陪酒女郎“小红”后，因手头紧向她借钱。虽然小红拒绝借钱，但提议他和被告假结婚，以获得数目可观的报酬。

隔月，小红趁被告的工作准证到期必须离开新加坡前，安排林勇庆与被告见面，互换联络方式。

被告当年5月13日在准证到期后前往槟城，林勇庆则在一周后飞到当地和她会合，商讨如何假注册结婚。双方商量后同意，只要林勇庆能帮被告长期留在新加坡，他将分次收到总计1万8000元的报酬。

两人同年7月15日在芽笼的一家餐馆内注册结婚，被告当天就支付林勇庆头期款4500元，两人过后分道扬镳。

被告婚后在10月15日成功申请到短期探访准证，隔年9月16日又顺利获得长期探访准证。在这期间，被告一直在KTV当陪酒女郎，从未和“丈夫”林勇庆一起生活。

被告在获得长期探访准证后，除了支付1万8000元报酬的剩余部分，每月还额外给林勇庆400元，直至两人在2021年9月被捕。

被告求情时说，自己与前夫育有一女，离婚后独自抚养女儿，但娘家经济拮据。她还需要在经济上照顾患白血病的侄女，只好出此下策，以求能长期居留在新加坡谋生。

法官下判时指出，假结婚这一不法行为很难被察觉，被告和林勇庆的行为不仅给自己惹上麻烦，也有可能殃及他人，包括促使当局更严格地审查其他跨国结婚的申请，导致真正的申请者更难在本地安家立业。

此外，被告留在本地的目的是从事非法工作，可见她明知自己没有办法合法地获得任何探访准证，须欺骗当局才能留在新加坡。（人名译音）