客工疑酒后跌入海上渔场 验尸官裁定为悬案

（早报讯）在林厝港渔场工作的缅甸籍客工，晚上放工后与两名亲戚喝酒，隔天却不见踪影，最终在另一个渔场附近的海域发现他的尸体，而且尸体已呈腐烂状态。

验尸庭今天（5月9日）针对死者的死因展开研讯，验尸官认为死者可能因醉酒不慎跌入渔场中，但没有确切的证据表明是什么原因导致他落水，因此裁定这起事故为悬案（open verdict）。

死者是敏昂（Min Aung，50岁），自2016年4月开始在林厝港的一个渔场工作，并住在渔场附近。

研讯揭露，死者在去年10月26日晚上8时，与同在附近渔场工作的两名亲戚喝酒聊天，他当时喝了一瓶半的米酒。

三人畅饮两个半小时后，死者在当晚10时30分开着一艘舢舨载两名亲戚回到他们工作的渔场，他再独自乘坐舢舨回到住处。

不过，雇主隔天早上只看到一艘舢舨上留下手电筒、拖鞋和喝剩半瓶的米酒，却不见死者的踪影。雇主遍寻不获下报警，当局随即展开搜救行动。

10月28日早上7时许，死者的尸体被发现漂浮在另一个渔场附近的海域。由于尸体已高度腐烂，当局通过指纹确认死者的身份。

调查显示，10月26日晚上和27日凌晨并未下雨，而死者被发现时身上未穿救生衣。尸体多处肿胀，头发、牙齿、皮肤和指甲也部分脱落，肝脏和肾脏则被验出含有大量的酒精，但身上没有明显外伤。

远在缅甸的死者妻子在事发当天（10月26日）清晨6时，最后一次与死者通话。她和两名亲戚都表示没有发现死者生前有任何异状，也没有面对经济困难，但妻子表示死者不是一个擅长游泳的人。

庭上揭露，事发数个月前，雇主曾发现死者在渔场附近醉得不省人事，完全无法工作，身上也未穿救生衣。雇主当时曾告诫死者这个行为很危险，并劝他少喝酒，但死者仍经常在放工后与朋友或亲戚喝酒。

综合所有证据，验尸官排除死者遭他杀的可能性，相信死者是载送两名亲戚回到各自的渔场后，坐舢舨回到自己的渔场，并将舢舨靠岸后，可能因醉酒不慎跌入渔场中，但没有明确证据是什么因素造成他落水，因此裁定这起事故为悬案。