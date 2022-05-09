替友人出头找人暴打“情夫” 男子坐牢16月两周

（早报讯）为了替疑戴绿帽的友人讨公道，男子特地找人教训“情夫”，在巴士站伏击，朝对方丢辣椒粉及用木棍狂打他。

新加坡籍男子邱苏鹏（68岁）今天（5月9日）承认蓄意伤人、蓄意重伤他人及抵触远程赌博法令四项控状，被判坐牢16个月及两周，以及罚款2万元。

事件发生在2019年12月26日，地点是巴西班让路第335D座组屋附近的巴士站。受害者是一名65岁的曾姓男子。

案情显示，事发前两个月，一名何姓男子怀疑妻女与曾姓男子有一腿，向被告申诉要“教训”对方。

被告找上名为阿里的男子干案，并答应给阿里2万5000元的酬劳。阿里联系上旧“狱友”莱米，吩咐莱米朝受害者丢辣椒粉，并要打断受害者的脚。

事发当晚11时55分许，莱米在受害者常下巴士的巴士站埋伏。受害者一下巴士，莱米就朝他丢一包红橙色的粉，用木棍暴打受害者的背部，并高喊“你知道你做了什么”。莱米随后骑电单车扬长而去，受害者隔天凌晨负伤报案。

根据案情，被告在隔年2月24日干下类似罪案，这次是为另一名刘姓男子“出气”。刘姓男子与一名陈姓男子因赌博奖金的纠纷结下梁子，称想教训对方，若拿回奖金也会分一些给被告。

被告通过一名“高级”私会党党员，安排两名党员袭击陈姓男子。另一名同谋驾驶私人救护车，把两人载到后港6道第529座组屋的咖啡店干案。

被告亲自在场确认陈姓男子在咖啡店内，并通知袭击者他的穿着。两人抵达后对受害者拳打脚踢，导致他鼻梁骨折、脸部和头部多处受伤。

此外，被告也从2020年2月起当非法赌注“经纪”，为他人提供非法远程赌博服务，从中赚取佣金，触犯远程赌博法令。

针对首起伤人事件，动手打人的莱米已被判坐牢三个月。来自赢必胜法律事务所的代表律师黄国彦求情时表示，被告没亲手对受害者施暴，最后也没有获得任何金钱利益，判刑应相对减少。

然而，控方指被告不仅招募了袭击者，还提供受害者的住址，在计划中扮演了关键的角色，理应严惩。（人名译音）