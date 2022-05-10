（早报讯）市场对俄乌战争、通货膨胀和中国疫情的担忧继续打击投资者信心，华尔街隔夜股市摆脱不了颓势。

美国三大股指昨日皆下跌，跌幅介于1.99％至4.29％。当中，标普500指数跌破4000点水平，跌至13个月来新低。

美国联邦储备局昨日发布半年一度《金融稳定报告》，警告由于俄乌战争、货币紧缩和高通胀带来的风险上升，主要金融市场的流动性状况已经恶化。

东京和悉尼股市今早低开，各跌1.34％和2.06％。

新加坡海峡时报指数昨日闭市报3275.07点，全日下跌16.82点或0.51％。

周二（5月10日）开盘可关注股票：

*腾飞瑞资（Ascendas Reit）今早开市前宣布，计划以1亿3320万元收购位于美国伊利诺伊州芝加哥的七个物流房地产，它们总净可出租面积为13万2344平方公尺。

*克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）披露，已开展总值1500万欧元（2204万新元）、位于捷克Lovisice ONE工业园I的物流开发项目，并争取到40％的预租。

*吉宝企业旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）争取到总值约1亿3500万元的合同，在沙地阿拉伯部署两台吉宝专利KFELS B级的升降式钻油台。

ADES Saudi有限公司将租赁上述升降式钻油台，合同从今年第四季开始，为期五年。这份光船租赁合同料为吉宝岸外与海事带来1亿3500元的收入，涵盖为部署做好准备的修改工程。

*CSE环球（CSE Global）今年第一季获得价值2亿3230万元新订单，比去年同期的1亿零620万元多出近1.2倍。其中，能源订单大增86.4％至约1亿零550万元。

*伟盛有限公司（GS Holdings）新成立的独资子公司GS Innovative Food与起步公司Ants Innovate签署谅解备忘录，合作生产和供应植物肉以及培殖肉（cell-based meat）产品。