2比3不敌韩国 我国汤杯队止步小组赛

（早报讯）我国羽毛球队在今天（5月10日）凌晨结束的汤姆斯杯男子羽毛球团体赛2比3不敌韩国，止步小组赛。

在汤杯这场A组比赛中，韩国队派出和前一天打泰国队一样的阵容，并同样以二单和双打锁定胜局。而我国则换掉二号双打丹尼／郭俊良，改让世界排名第367位的高永杰／窪纯佑出战。

在这场比赛开始前，印度尼西亚以4比1胜新加坡，韩国则3比2打败泰国，印尼和韩国率先看见出线曙光。

首场比赛中，世界排名第10位的骆建佑用速度压制许侊熙，仅用了32分钟便以21比14、21比12结束了战斗。骆建佑在这场比赛打得游刃有余，许侊熙打了前面几场球后已大汗淋漓，跟不上骆建佑的速度。身为一单的骆建佑在汤姆斯杯的两场比赛打得很出色，都为球队拿下第一分。

韩国的二单和两支双打是比赛关键，催率圭和徐承宰目前世界排名第12位，不过他们已分开搭档。本场比赛催率圭改搭金元昊（世界第115），徐承宰则与姜敏赫（世界第97）并肩作战。

新加坡男双骆建贤（左）和许永凯的表现比前一天更出色，虽败犹荣。（Badmintonphoto提供）

姜敏赫／徐承宰在随后出场的双打中的表现让人大跌眼镜，首局没有前一天打泰国组合的进攻气势，我国组合许永凯／骆建贤以10比3掌控局面后，以21比15拿下。在接下来的两局中，韩国组合将比赛控制在中前场，在关键分上相对稳定，以21比17、21比19逆转。

比赛1比1回到原点。接着出场的我国次号男单郑加恒首局进攻频频得分，成功以21比14拿下。不过他在次局疑似脚踝受伤，申请了医疗暂停。比赛重新开始，逐渐进入状态的全奕陈以铜墙铁壁的防守逼到郑加恒回球失误，最终以21比13、21比14扳回一城，助韩国将大比分反超至2比1。

郑加恒在比赛中疑似受伤。（Badmintonphoto提供）

后来登场催率圭／金元昊以21比14、21比13战胜我国小将组合高永杰／窪纯佑。最后一位出战的许家维世界第225位，他以21比15、10比21、21比11拿下世界第603的李云玉。

此役战罢，韩国队以3比2锁定出线权，他们明天（11日）将与印尼争夺盟主之位。印尼在同一天结束的比赛中以4比1击败泰国。根据比赛规则，小组赛中只有两队能够晋级复赛，吃下两连败的新加坡和泰国已提前出局。

在高手如云的亚洲国家里，新加坡很少有机会参加汤姆斯杯、尤伯杯和苏迪曼杯这样的大型团体赛事。这次他们通过亚洲团体锦标赛搭上汤姆斯杯列车已是很大的成功了，他们在最高级别的团体赛事让世界看到了新加坡，让大家知道在这么小的国家里，还有一群热爱羽毛球的人在奋斗着。

新加坡的最后一场小组赛将在明天下午3时进行，对手是泰国。有兴趣的读者可到星和SPOTV和SPOTV2以及新传媒meWatch平台观看直播。