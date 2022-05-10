自我激进化男子在内安法下被拘留

（早报讯）一名自我激进化，并计划到海外冲突地区参加武装暴力的男子在内部安全法令下遭拘留。

29岁的物流公司搬运工拉杰夫（Radjev Lal s/o Madan Lal）于上个月被拘留。内部安全局今天（5月10日）发文告说，拉杰夫受到网上激进传教士的影响，深信只要自己参加预言中的回教黑旗军（Black Flag Army）并战死沙场，死后能获得奖赏。

拉杰夫2013年接触到激进传教士伊姆兰（Imran Hosein）的网上布道。来自加勒比海国家特立尼达和多巴哥的伊姆兰向来将有关世界末日的传教内容与呼吁回教徒参与暴力行动挂钩。他也因激进传教而在2007年被我国禁止入境。

不过伊姆兰有关世界末日和黑旗军的布道，引起了对阴谋论感兴趣的拉杰夫的共鸣。久而久之，拉杰夫因伊姆兰和其他激进传教士的网上布道而变得高度激进化，并深信自己的宗教义务是与黑旗军一同参与武装暴力，杀死回教的“敌人”。在他眼里，这些“敌人”包括涉入回教事务的非回教徒，以及美国和以色列等西方国家。

拉杰夫试图向家人和朋友灌输激进观点，及尝试召集他们和他一起参与武装暴力。他还在社交媒体上创建群组，散播激进意识形态。不过这些尝试没有得到他在本地的家人或朋友的积极回应。

此外，拉杰夫还为参与武装暴力进行筹备。他在不同时间点认为伊斯兰国组织、卡伊达和塔利班都有可能是黑旗军的现世面貌，甚至在2014年搜集资料并计划到叙利亚参与伊斯兰国组织，但后来因伊姆兰质疑伊斯兰国组织是黑旗军而作罢。

不过拉杰夫仍继续为武装暴力做准备，包括练习刀法。截至他被捕之时，他认为塔利班可能代表黑旗军，并打算前往阿富汗加入塔利班。

拉杰夫并没有对新加坡发起袭击的具体计划，但他承认，如果伊姆兰或黑旗军指示他在新加坡或对新加坡的海外利益发动袭击，他会这么做。

内安局说，拉杰夫的案件再次凸显，新加坡人无法免于传教士或宗教狂热分子通过网络或其他平台散布的极端言论，也说明向可靠的来源和本地宗教领袖寻求指导的重要。

内安局在文告中也就另外两起早前因自我激进化而被拘留的案件报告最新进展。2019年1月被拘留的哈幸萨米（Hazim Syahmi bin Mahfoot，31岁）和2021年4月被拘留的茹卡雅（Ruqayyah binti Ramli，35岁）由于改造进度良好，经当局评估不再构成需预防性拘留的安全隐患，分别于今年1月和2月获批中止拘留令（Suspension Direction）并获释。