本地股市周二早盘跌1.32%

（早报讯）市场担忧通胀及经济前景，华尔街隔夜股市全线暴跌，冲击本地股市今早（5月10日）表现，海峡时报指数下跌43.18点或1.32%，中午报3231.89点。

海指早盘最高3251.31点，最低3226.50点。全场成交量8亿1176万股，成交额7亿7695万元，上升股104只，下跌股363只。

跌幅显著的成份股是牛奶国际控股（Dairy Farm International），下跌3.65％至2.64美元。

占海指权重最大的三只银行股给与海指下行压力，跌幅介于1.18％至1.40％。

亚太主要股市普遍下跌，香港股市下跌2.86％，东京、首尔和悉尼股市的跌幅介于0.82％至1.43％。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时说，美股陷入熊市危机，短期来看遭遇超卖风险，各地股市目前波动性非常大，投资者应保持谨慎，不适合抄底。

瑞士银行全球财富管理美洲首席投资官马切利（Solita Marcelli）在报告中建议投资者要为市场持续波动做好准备。

代表科技股的纳斯达克指数昨日下挫4.29％，而标普500指数则下跌3.2％并跌破4000点水平。

美国联邦储备局昨日发布半年一度《金融稳定报告》警告，由于俄乌战争、货币紧缩和高通胀带来的风险上升，主要金融市场的流动性状况已经恶化。