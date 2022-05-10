海洋数据综合平台GeoSpace-Sea 8月对外开放

（早报讯）由12个政府机构和高等教育学府联合开发的海洋数据综合平台GeoSpace-Sea，将提前在今年8月对外开放，让本地和国际研究团队、海洋科技企业及起步公司能利用这些丰富的海事数据来设计新的解决方案，共同应对气候变化和海岸保护等环境问题，也能更好地应对突发意外如海上漏油事故和风暴潮等。

新加坡海事及港务管理局、土地管理局连同另10个政府机构和高等教育学府，在2019年推出了GeoSpace-Sea海洋地理空间信息系统，把有关新加坡海域空间的所有数据综合在一个网络平台上。政府机构已使用这个平台的数据，监测与了解气候变化的影响，例如气候研究中心协调的全国海平面计划，以及公用事业局正开发的海岸内陆洪水模拟系统。

当局原本计划在明年开放这个平台给公众使用。交通部高级政务部长徐芳达今早（5月10日）在首届联合国全球地理空间信息管理国际研讨会致辞时说，由于收到正面反馈，海事局与其他政府机构和高等教育学府决定提前在8月对外开放平台。

用户可从这一站式平台获取有关潮汐、海岸和电子航海图等数据，运用在港口、海洋和沿海规划，以及环境管理等。

徐芳达说：“有了丰富的海事数据，用户可以进行模拟并设计有趣的应用方式，这相信能超出海事局和政府机构目前在发展的计划。”

他也指出，拥有高质量的陆海航行和海底数据能允许政府更有效地规划和制定政策，从而获得更好的成果，例如提高运输路线的效率、减少燃料消耗和更安全的航行。同时，数据的开放也能促进政府、业界和学术界之间的合作。

“综合海事地理空间数据有助改进我们应对气候变化和海事危机等挑战的能力，让我们可以更好地保护海洋，以及共同的未来。”

这套系统在开放后会逐步增加新功能，例如让用户上传数据，以及提供数据可视化和数据分析工具。

海事局局长柯丽芬说，我国有勘查潮间带和水域海草和生物多样性的公民科研人员，而全球海洋地理空间社区也应鼓励公民在这方面发起创新的点子。