民主党申请撤销人口课题更正指示被驳回

（早报讯）高庭驳回新加坡民主党要求撤销更正指示的申请，认为涉事贴文称新加坡人口将在2030年达到千万，属于虚假陈述，而非民主党所称的发表意见。

高庭法官吴必理今天（5月10日）发表35页书面判词，作出这项裁决，并谕令民主党向总检察长支付7000元讼费和其他费用。

本案缘起2020年7月全国大选竞选期间，国家发展部常任秘书指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向民主党面簿页发出更正指令。

涉事贴文写道：“此外，建屋发展局局长（蔡君炫博士）表示，从现在到2030年，新加坡的人口密度将从每平方公里1万1000人增加到每平方公里1万3700人。考虑到我们的土地面积，这意味着到2030年，我们的人口将增加到近1000万。”

民主党辩称，这段话第一句清楚传达了蔡君炫所说的话，第二句则是民主党对蔡君炫发言的诠释，属于观点而不是事实陈述（statement of fact）。

然而，法官驳斥这个说法，指出民主党在贴文开篇就提到“新加坡人口增加到1000万的想法并非源于民主党”，让人认为下来的内容是在如实报道蔡君炫的发言内容。贴文因此确实含有虚假陈述。

根据政府打假网页Factually在2020年7月的澄清，蔡君炫在论坛上只是说新加坡的居住密度到了2030年会达到每平方公里1万3700人。但由于未计入港口和机场等非城市用地，因此不能据此推算人口届时将达1000万。