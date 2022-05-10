窜改意外日期图骗千元保金 女保险经纪坐牢

（早报讯）两名女保险经纪同流合污，窜改意外发生的日期，企图骗取上千元保金，其中一人今早（5月10日）被判坐牢一周。

《新明日报》早前报道，来自专业投资咨询服务（简称PIAS）的金融服务经理黄欣恬（27岁）以及友邦保险新加坡（AIA）的保险经纪郭佩仪（39岁）因串谋欺骗被控。

黄欣恬早前承认一项欺骗罪，指她和郭佩仪试图欺骗宏利保险（Manulife）发放的约1128元意外保险金。

调查揭露，2020年7月2日，被告收到郭佩仪的短信，后者说想购买意外保险，还说自己三天前在酒店摔倒，右脚骨折。

郭佩仪隔天便签下保单，于同月7日告诉被告“下周动手术”。虽然她知道自己是在意外发生后才购买意外保险，但心中早已盘算着靠这份保单索赔。

在两人的短信对话中可见，她们清楚知道或许索赔会遭拒绝，但仍选择放手一试，甚至讨论把意外发生日期改到哪个日子。郭佩仪数次询问宏利保险的审查是否严格，被告则说无论如何会帮忙争取。

保险公司经调查后，于2020年10月26日报案，举报郭佩仪在索赔申请中谎报意外发生日期。

主控官指被告的行为影响保险行业的信誉，必须严惩以达阻吓作用，避免他人效仿，建议法官判她坐牢一到两周。

被告的代表律师则拿出以往案例，指更严重的罪行都以罚款为刑罚，认为罚款也能达到阻吓作用。

郭佩仪料将于5月12日出庭认罪。（人名译音）