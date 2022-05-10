蔚来在新上市 或可抵美国退市风险

（早报讯）中资电动汽车蔚来（NIO）在新加坡交易所主板第二上市应可抵消美国退市风险，但是受访分析师都认为，蔚来股价走势仍然面对重重挑战。

蔚来上周五（5月6日）宣布要在新加坡交易所主板第二上市。新加坡交易所也已经发出第二上市的“有条件上市资格函”（Conditional Eligibility-to-list Letter），让蔚来股票能够在新交所主板挂牌交易。

在新交所主板上市之后，所有交易的股票可以与在纽约证券交易所上市的美国存托股相互替代。值得一提的是，蔚来会以介绍方式上市，它不会增发股票或募集资金。换言之，对现有股东来说，他们的股权不会被摊薄。因此，这相信会在一定程度上缓解投资者对该股在美市退市的担忧。

蔚来来新二上市对于公司在资本市场可更好的运作，以及新交所提高本地上市公司总市值是具有正面作用的（受访者提供）

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时说：“在蔚来被宣布可能退市的情况下，蔚来来新二上市对于公司在资本市场可更好的运作，以及新交所提高本地上市公司总市值是具有正面作用的。但是我认为蔚来带来的推动力，不论是对蔚来股价或是新交所交易量，可能比较有限，毕竟香港市场是蔚来融资和交易的主要市场。”

林椲倢:我认为蔚来通过在新交所第二上市，对新加坡投资者是有利的。至少散户投资者有多一种选择。（受访者提供）

银河－联昌证券股票经纪林椲倢受访时则说：“我认为蔚来通过在新交所第二上市，对新加坡投资者是有利的。至少散户投资者有多一种选择。因为之前他们当中可能有一些人没有接触过这只股，或是因为对外汇交易持谨慎态度而没有涉及海外股票。”

陈碧菲从投资者的角度来看，蔚来现在面临的最大挑战不是来自资本市场，而是来自蔚来本身的国家。（受访者提供）

澳大利亚IG市陈碧菲场策略师在受访时，同意蔚来在新第二上市，确实给投资者更多选择。她说：“不得不承认，现在是蔚来寻求在新加坡上市的绝佳时机，这将为蔚来公司和股东提供较多选择，毕竟现在从美国股市退市的风险正在上升。但是从投资者的角度来看，蔚来现在面临的最大挑战不是来自资本市场，而是来自蔚来本身的国家。”

陈碧菲说：“中国无休止的封锁和连带造成的供应链问题，导致蔚来交货量逊色，而且到目前也没有缓解的迹象。与此同时，汽油价格飙升，电动汽车市场正以爆发式的速度增长。因此，蔚来可能错过这个宝贵的产品周期，失去从这个最佳时机中受益的机会。”

正如陈碧菲所说的，影响蔚来股价的因素并不仅限于与美国监管机构的问题。蔚来在今年4月的销量环比下降49％至5074辆，同比下降29％。这个数字显示，中国最近因冠病疫情封锁各个城市，严重的影响到供应链，也连带打击到蔚来的生产能力和交货能力。

韩巍受访时说：“在众多造车新势力中，蔚来的销量和盈利能力方面目前都遇到一些挑战，暂时我对它的股价走势相对不是很乐观。”

过去这一年来，许多在美国华尔街股市挂牌的中概股，都因为担心不符合美国审计法而得面对退市的困扰，一直给这些原本生气勃勃的中概股蒙上阴影。中国电动汽车制造商蔚来（NIO）也不例外。该股开年至今已经下挫59.52％。如果以半年期限来看，该股市值更是消失了超过65％，隔夜闭市报13.55美元。

在Tipranks的16名分析师当中，14名给予蔚来“买入”的评级，两名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是40.51美元。

按当前汇率计算，蔚来去年亏损约16亿1000万美元，营业额55亿美元，比2020年增长138％。不过，业绩里最好的消息，要算是它的3亿零200万美元营运现金流。蔚来目前的市值大约490亿美元左右。

蔚来今年第一季的业绩报告预料在5月13日公布。华尔街股市分析师一般认为，蔚来的营业额估计为15亿4000万美元，每股亏损0.16美元，比上一季每股0.21美元的亏损额稍微有所改善。