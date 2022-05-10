哈莉玛会晤尹锡悦 新韩将在三领域加强合作

（早报讯）我国总统哈莉玛今天（5月10日）会见了韩国新任总统尹锡悦，两人确认新加坡和韩国未来可在数码、航空连接和人员往来方面加强合作，包括考虑增加往返新韩的航班。

昨天（9日）抵达韩国首尔的哈莉玛总统，今天上午参加尹锡悦的就职典礼后，与对方进行会晤。

根据外交部今晚发出的文告，两位总统对新加坡和韩国未来维持友好关系抱持信心，他们识别了一些可加强双边合作的领域，尤其是在数码、航空连接和人员交流这三方面。尹锡悦也同意探讨是否可增加往返两国的航班。

新韩去年底完成了韩国—新加坡数码伙伴关系协议（Korea-Singapore Digital Partnership Agreement）的谈判工作，两位领导人都希望可以尽快签署协议。

在区域经济合作方面，韩国表明有兴趣加入《跨太平洋伙伴全面进展协议》和《数码经济伙伴关系协议》，哈莉玛和尹锡悦就这一点进行了讨论。

此外，尹锡悦承诺扩大与亚细安的合作，两位领导人触及了缅甸问题，尤其是缅甸的人道主义危机，以及有必要加速落实亚细安和缅甸军政府达成的五点共识。

哈莉玛则重申，新加坡将与韩国和国际社会并肩，维持朝鲜半岛的和平与稳定。

哈莉玛总统明天（11日）回返新加坡。