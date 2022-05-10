技工困电梯井五小时伤重亡 验尸官：意外可避免

（早报讯）维修中的电梯突然往上升，技工闪避不及，手脚卡在电梯和电梯井之间的缝隙，受困五小时后伤重不治。验尸官裁定事件为不幸的意外，但认为可以避免意外发生。

事件发生在去年2月27日早上11时许，地点是桥北路曾兄弟旅行社办公楼。验尸庭今早（5月10日）针对死因展开研讯。

死者是孟加拉籍维修技工胡沙伊（Hossain Mohammad Sahid，29岁），来自电梯内部维修公司Décor Engineering。事发时，他和另一名同事，及来自电梯公司TK Elevator的技术人员，三人一起进行电梯的维修工作。

庭上揭露，出事电梯的外部操作，可从位于电梯厢顶的控制键或位于七楼的控制室操控。案发当天，电梯厢顶的开关键有故障，技术人员因此到七楼的控制室操作电梯。

案发前，死者从二楼爬到电梯厢顶，从电梯外弯腰维修电梯内部的墙板。在这期间，死者是通过电话与技术人员协调电梯的运作。

根据调查，电梯厢顶和控制室的开关键，都有“正常”和“检查”设置，当两处的开关键同时转为“正常”状态时，电梯便会自动往上升。

事发前，死者为了把工具交给同事，把电梯厢顶的开关设置在“检查”状态，控制室的开关则设置在“正常”。然而，交过工具后，死者却在控制室的开关转换成“检查”状态之前，就先把电梯厢顶的开关转回‘正常’状态，导致电梯升至二楼到三楼之间。

死者在猝不及防的情况下被夹，当场发出惨叫。技术人员听到叫喊声，马上切断电源跑下楼，发现死者的左手、左脚和胸腔卡在电梯和电梯井之间，动弹不得。

空间太窄阻碍救援

警方调查人员供证时形容，民防的消防队、灾难拯救队（DART）及陈笃生医疗团队到场后马上展开抢救，无奈因为空间太狭窄，阻碍了救援工作。在救援的过程中，医护人员爬入电梯井为死者打针止痛，甚至一度考虑截肢救人，却因为地方太小而无法进行。

死者出事后，左手有一道长约30公分的伤口，这个伤口血流不止，导致他失血过量逐渐失去意识，下午3时43分宣告死亡。到了傍晚5时35分，民防人员好不容易才将尸体抬出。

验尸官：发现有问题应立刻停工

验尸官发表裁决时指出，这是一场可以避免的意外。在发现电梯控制键有问题时，工人就应该立刻停工，而不是“兵分两路”控制电梯，在看不到彼此的情况下，加剧了发生意外的风险。

人力部调查人员供证时表示，两家公司都没有违反安全工作程序，它们为员工提供系统化的培训，也定期提醒技术人员注意安全程序，但在场的工作人员还是出错，导致致命意外发生。警方不打算对任何人采取行动，也已排除他杀的可能。