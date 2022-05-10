职总平价两前职员贪污案 一涉案鱼商职员被控

（早报讯）职总平价合作社两名前职员涉嫌接受六家鱼商贿赂一案，又有一家涉案鱼商的职员今天（5月10日）被控上国家法庭。

来自马来西亚的被告饶春祥（43岁）在案发时任职于Fish Vision Agro-tech私人有限公司，他被控两项触犯防止贪污法令的罪名。

第一项控状显示，被告在2020年10月与公司董事周金辉，以及另一家鱼产供应商强发海产公司（Kiang Huat Sea Products Co）的职员林伟健，共谋通过安排娱乐活动来贿赂职总平价合作社高级组长林建国。三人商量好计划后，林伟健在同月18日购买三瓶威士忌并租下一艘游艇，总花费逾2000元。

第二项控状指被告在2020年里，至少八次和周金辉贿赂林建国约2万4900元。

控方表示被告可能涉及其他交通罪行，要求法官批准多四周的时间让警方进行调查。

案展下月7日过堂，被告目前以3万元保释在外。若行贿罪成立，被告可被判最高10万元罚款，或长达五年监禁，或两者兼施。

据早前报道，职总平价合作社高级组长林建国及组长施福南，被指在2013年至2020年之间，收下鱼商的约52万3000元贿金，协助这些鱼商获取商业利益。他们上周五（5月6日）分别被控34项和31项受贿罪名。

除了Fish Vision Agro-tech私人有限公司和强发海产公司，涉案的另四家鱼商是Pearl Fresh私人有限公司、集丰（炳星）鱼行（Chip Hong (Pin Sin) Fishery）、Ocean Trust Trading独资公司，以及南顺新记公司（Nam Soon Sin Kee & Co）。（人名译音）