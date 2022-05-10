驾罗厘撞人至肋骨骨折 司机罚千元吊照10个月

（早报讯）停车时没注意周遭环境，罗厘司机在工业大楼撞倒退休汉，导致他两边肋骨骨折和肝脏受伤，住院三天。

驾驶罗厘的新加坡籍男子巴拉克里希南（68岁）今天（5月10日）承认一项疏忽行事危及他人安全的罪名，判罚款1000元及吊销驾照10个月。

事件发生在去年4月14日早上11时51分许，地点是加冷布丁路的Valiant工业大楼。伤者是61岁的退休人士吴家鹏。

庭上揭露，被告当时在卸货区等待停车位，于是暂时把罗厘停在一辆集装箱底盘车（chassis）旁。

事发时，伤者走过卸货区，看到罗厘和集装箱底盘车停着没动，于是在两辆车之间行走。就在这时，被告发现有停车位，于是移车，但他没注意周遭环境，开罗厘时左边撞到伤者。

在场的公众目睹意外，马上报警并电召救护车，伤者被送往陈笃生医院救治。

伤者肝脏也撞伤 住院三天病假两周

根据医疗报告，伤者两边的肋骨骨折，肝脏也被撞伤，他住院三天接受治疗，并获得两周病假。

代表律师求情时指出，伤者自己选择在两辆车之间的狭窄空间行走，因此意外的发生不能完全归咎于被告，恳请法官下判时把这个因素考虑在内。

控方在反驳时表示，被告在任何情况下都应该确保周围安全才开车，他还是得负起责任。另外，被告原本面对更严重的罪名，指他疏忽行事导致他人受重伤，如今罪状已从“导致重伤”改为“危及他人安全”，控方指他面对的刑罚也因此减少。

控方也指出，被告在此案中没有加重罪责的其他因素，因此他不必被判入狱。然而，因为伤者伤势不轻，控方促请法官判被告重罚。（人名译音）