涉校外踩油门撞伤保安员 宾利司机父子将被控

（早报讯）涉嫌在卍慈学校外撞伤保安员的61岁宾利司机，明天（5月11日）将连同儿子一起被控上法庭。

警方与陆路交通管理局今晚（10日）发表联合文告，涉嫌开车要硬闯卍慈学校的61岁司机和28岁车主，明天将被提控。

这起案件发生在今年1月11日早上7时许，事件当时引起本地一阵哗然。涉案的61岁男子，当时驾驶白色宾利豪华车，不顾保安人梁亚发（62岁）的阻拦，数次向前开动车子，试图硬闯校园，导致后者腿部受伤。

警方当天上午11时40分接获相关通报，并于下午3时35分以鲁莽行事导致他人受伤罪名逮捕涉案男子。

进一步的调查结果显示，涉案的宾利豪华车的车牌原来经过篡改，司机也在没有保险的情况下驾驶车子。

61岁司机将在鲁莽行事导致他人受伤，以及无保险开车的罪名下被控；涉案宾利豪华车的28岁车主，即司机儿子，也将被控篡改车牌及允许他人在没有保险的情况下使用车子。

鲁莽行事导致他人受伤的罪名一旦成立，将可被判坐牢最长一年，或最高5000元的罚款，或两者兼施。在公路交通法令下，篡改车牌的罪行所可能面对同样的刑罚。

根据车辆（第三方风险与赔偿）法令，没有购买保险开车或允许他人使用未购买保险的汽车，一旦罪名成立，将被判坐牢长达三个月，或罚款高达1000元，或两者兼施。此外，涉案者的驾照将被吊销12个月。