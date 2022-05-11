周三开市前可关注股票

（早报讯）美国周二隔夜股市涨跌不一，其中科技、石油和天然气和卫生保健等上涨的板块带领股指走高；与此同时，公用事业、金融和电信板块等下跌的使股指走低。

这主要是因为市场正评估几位美联储官员与美国总统拜登有关通胀问题的讲话，并等待周三的重要CPI数据。美国4月小企业信心指数保持在2020年以来最低水平，通胀仍是最大挑战。

道琼斯工商指数跌0.26%，创一年新低；纳斯达克指数则上扬0.98%；标普500指数收涨0.25%。

亚太股市方面，日本股市今早（5月11日）开盘下滑0.58%，韩国股市跌0.55%。澳大利亚股市滑落0.15%。

新加坡海峡时报指数昨天连续五个交易日下滑，收跌40.88点或1.25％，闭市报3234.19点。全场交易量为16亿6000万股，总交易额16亿6000万元。上升股145只，下跌股400只。

以下为今早开盘前可关注的股票:

1. 博纳产业（PropNex）今早发布第一季业绩，集团第一季净利报1490万元，同比下滑8.1%；同时期营收则上扬9.5%至2亿4160万元。

集团表示，第一季营收上扬主要是因为这季度来自经纪服务的佣金收入增加，部分抵消了项目营销服务的佣金收入下跌。

2. 星展香港（DBS Hong Kong）与深圳农村商业银行建立战略合作伙伴关系，联手为大湾区（GBA）投资者提供“南向通”理财服务（Wealth Management Connect Southbound）。星展现有的大湾区客户可通过星展数码银行应用程序申请“南向通”理财服务。

3. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）在捷克的首个物流工业园签下四份租约。其中两份租约是预先租约，另外两份是现有租户续约。

这个位于洛沃西采（Lovosice）的项目包含现有建筑和新建筑部分，总货仓建筑面积超过3万平方公尺。工业园分两期发展，一期园区的发展费为1500万欧元（约2022万新元），占地面积1万4679平方米，其中40％的面积已被预租。

4. 亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）同投资者Lecca Group签署重组框架协议，对控股旗下的Maju Intan Biomass Energy公司进行债务重组。Lecca Group将在协议生效后的三个工作天内，支付50万元的可退回定金给亚洲集团控股。

5. 胜捷企业（Centurion）昨天宣布，集团第一季营收上扬47%至4510万元。

这主要是集团在新加坡和马来西亚的量身定建造工人宿舍（PBWA）的投资组合扩大床位并带来新业务流，以及在英国和澳大利亚的量身建造的学生宿舍（PBSA）的租用率恢复。