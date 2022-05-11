汤申景花园第四度集体出售 保留价维持9亿5000万元

（早报讯）位于汤申路一带的汤申景花园（Thomson View）第四度展开集体出售计划，将在明天（5月12日）推出市场求售，保留价与上回一样为9亿5000万元。这也是今年来要价最高的集体出售项目。

负责销售该项目的橙易咨询（OrangeTee Advisory）今天（11日）发表文告说，这项目保留价相当于容积率每平方英尺1294元，包括7％的额外户外空间、2亿8880万元的发展溢价（differential premium），以及填补至99年地契的3亿3230万元。

汤申景花园屋龄约35年，涵盖200个公寓单位、54个共管排屋和一个商店。

地段面积约54万平方英尺，总容积率为2.1，总楼面面积为113万4656平方英尺。

项目正进行可行性研究（Pre-Application Feasibility Study，简称PAFS），探讨它重新发展后可建成的单位数量。

这座公寓曾在2011年招标，但无人问津，隔年卷土重来时被伟合控股（Wee Hur Holdings）以5亿9000万元标下。可是高庭裁决负责代理销售的HSR额外支付一笔津贴给其中一小部分业主，严重违反它的职责，而不批准集售交易，导致交易告吹。

去年11月，该项目第三度集体出售时，要价为9亿5000万元，比上次交易价高出61％。

橙易咨询执行董事胡源强表示，项目去年推出时，其实吸引了不少发展商的兴趣，但由于项目招标截止在今年1月，与去年12月降温措施出台仅隔一个月，空窗期很小，一些潜在买家决定延后收购决定。

他说：“然而，我们近期观察到发展商因土地库存减少，对填补土地产生浓厚兴趣，因此决定再次将项目推出市场。”