本地股市午盘跌18.73点

（早报讯）本地股市今早（5月11日）走势疲弱，延续过去五个交易日下滑趋势。

新加坡海峡时报指数今早开市走低，并一路下滑，截至中午12时20分报3215.57点，下跌18.62点或0.58%。

早盘最高达3230.59点，最低3210.67点，成交量6亿8949万股，成交额6亿8110万元，上升股208只，下跌股147只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约5346万股转手，今早股价报0.098元，上扬0.2分或2.08%。

区域股市方面，主要股市起落不一，但整体趋稳。日本股市和澳大利亚股市同样跌0.3％、韩国股市跌0.2%，不过香港和上海股市都上扬，分别起0.5％和0.8%。

美国股市方面，美国周二隔夜股市涨跌不一，其中科技、石油和天然气和卫生保健等上涨的板块带领股指走高；与此同时，公用事业、金融和电信板块等下跌使股指走低。

道琼斯工商指数跌0.26%，创一年新低；纳斯达克指数则上扬0.98%；标普500指数收涨0.25%。

西北互惠人寿保险公司（Northwestern Mutual Life Insurance Co.）首席投资策略师舒特（Brent Schutte）表示，在消费者情绪消退的情况下，通胀数据带来的“惊喜”预料较小。

他说："通胀情况似乎逐渐改善，美国联邦储备局整体上预料会放慢收紧步伐。这将让股市企稳，并在下来几个季度随着通胀下滑而开始走高。"

大华继显（UOB Kayhian）今早报告指出，它的首选股票名单投资组合在上月上扬1.9%，相对同期海指下跌1.5%，表现来得更好。

在本月的股市投资战略中，它将永科控股（AEM Holdings）和吉宝企业（Keppel Corp）列入首选股票名单中，因为它认为永科控股将受益于英特尔（Intel）积极展开的资本支出计划，而吉宝企业在宣布吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称KOM）和胜科海事（Sembcorp Marine，简称SMM）合并计划后，下来有很大的上升空间。

报告还说：“我们也将新加坡邮政（Singpost）列入名单中，因为它是从疫情复苏中受益的代表股票之一。”