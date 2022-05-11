122万户新加坡公民家庭再获100元社理会邻里购物券

（早报讯）即日起，122万户本地公民家庭可再度领取100元邻里购物券，并最迟在今年12月31日前，到参与社区发展理事会邻里购物券计划的邻里商店和小贩摊位使用。

五个社理会与人民协会今天（5月11日）推出第二轮社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）。新邻里购物券和去年一样，以数码形式发放，每户家庭只限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让家人也能使用购物券。

这是继去年12月推出首轮社理会邻里购物券后，政府再次发放购物券，以协助新加坡公民家庭减轻日常开销负担。购物券面值仅有2元、5元及10元，公众付款时可选择用现金填补差额，若所使用的购物券数额比实际消费高，不获退款。

全岛目前有超过1万6000名邻里商家和小贩加入了这项计划，他们的店面或摊位上都会贴有相关标识。公众到这些地点使用购物券时，只须选择消费数额并出示QR码，让商家或小贩利用RedeemSG手机应用程序扫描，即可完成交易。

黄循财：提前派购物券助应付生活费上涨压力

财政部长黄循财今午为2022年社理会邻里购物券计划主持推介仪式时说，政府了解最近物价上涨带来的担忧，所以决定提前派发这一轮购物券，希望帮助大家应付生活费上涨压力。他说，每户新加坡公民家庭将分别在明年初和后年，再获得各200元的购物券。

“我鼓励大家多利用购物券，带动邻里的商气和活力，这个计划自推出以来，反应非常热烈，不少商家也从中获益。”

黄循财今年2月在财政预算案声明中，宣布推出5亿6000万元的“家庭援助配套”，今年每户100元的邻里购物券是这配套下的其中一个援助措施。

去年12月推出的首轮邻里购物券计划，迄今已有110万户家庭或93%领取各自的购物券，消费数额高达8500万元。两轮购物券有效日期皆为今年12月31日。

五个社理会分别在2020年6月及2021年1月，推出各总值2000万元的社理会生活补助券计划，当时40万户低收入公民家庭每户可获得50元补助券，到参与计划的邻里商店和小贩摊位消费。不过，当时居民须到指定民众俱乐部或联络所领取纸质补助券。