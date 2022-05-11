一年半四次高楼抛物 男子被控

（早报讯）男子过去一年半四度高楼抛物，从公寓三四十层楼丢下油漆桶、矿泉水、玻璃瓶、酒瓶等，今早（5月11日）被控。

警方昨日发出文告表示，在5月6日至10日间接获多起通报，指在丹戎巴葛高平街（Gopeng Street）一带的一栋公寓内，发现多样物品被扔到走廊上。

中央警署警员随后通过地毯式调查，以及警方电眼画面，于昨日（10日）确认涉案者身份，并在当天将一名42岁男子逮捕归案。

被告陈嘉贤（音译）今早被控四项鲁莽行为危害他人生命安危的罪名。

根据控状，他被指于去年1月4日下午1时52分左右，在上述的Icon共管公寓，将一罐白色油漆从第42楼至43楼间，扔到通往游泳池区的七楼走廊。

同年11月10日上午9时23分左右，被告把一个带铝盖的玻璃罐从高楼扔到七楼。

今年2月10日上午10时03分，被告被指将17瓶未开的依云（Evian）矿泉水瓶，从公寓36楼往下丢到各个楼层。

上周五（6日）上午9时35分左右，被告从公寓36楼丢下三个空酒瓶和一个空橄榄油瓶，这些玻璃瓶最终落在公寓第31楼的走道上。

控方今早申请还押被告一周，以便警方将他押回现场进一步调查。法官批准申请，案展下周三（18日）过堂。

一旦罪成，鲁莽行为可判处最多六个月监禁，或高达2500元的罚款，或两者兼施。

警方强调，当局对危害他人生命或安全的行为采零容忍态度，且将对公然无视法律的人毫不犹豫地采取行动。