教育部为高中生推出工程与科技奖学金

（早报讯）从明年起，对数理与工程有兴趣及能力的初级学院和高中生可申请工程与科技奖学金，每年惠及200人。

由教育部新推出的工程与科技奖学金为期两年，资助学生在初院和高中的学费，每年顶限为2400元，并另外提供1000元。

教育部推出奖学金是为了加强科学、技术、工程与数学（STEM）教育，鼓励更多人投入STEM行业的工作。

教育部指出，奖学金资助那些在数理方面有很好基础，对应用和跨学科学习有志向的新加坡公民学生。

奖学金得主将有更多机会掌握STEM技能，参与大专学府的STEM工作坊，以及由业界代表主办的讲座和企业学习之旅等。

学生也可到公共或私人领域的工程与科技公司实习，加深对STEM行业的认识。教育部会与经济发展局合作，安排企业实习机会；参与的公司包括新科工程（ST Engineering）、雅培（Abbott Laboratories）、葛兰素史克（GlaxoSmithKline）等。

教育部长陈振声今天（5月11日）出席新加坡科技设计大学与詹姆士戴森基金会（James Dyson Foundation）的备忘录签订仪式时，宣布这项计划。他呼吁企业支持奖学金计划，为学生丰富学习体验，启发他们加入工程与科技领域。

工程与科技奖学金明年初开放给高一学生申请。修读三年课程的励仁高中学生应在二年级申请; IB课程和国大数理中学学生同样可在最后两个学年获颁奖学金。

教育部将在今年较迟通过网站与学校公布更多细节。