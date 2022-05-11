POKKA新总部设计环保 推动永续发展策略

（早报讯）亚太饮料巨头POKKA在新加坡的新总部大楼将设有多项环保功能，进一步推动公司以创新科技和可持续发展为宗旨的经营策略。

POKKA Pte Ltd位于贲耐弯（Benoi Crescent）的单层货仓，将重新发展为总楼面面积达69万4164平方英尺的五层高科技建筑。

新大楼今天（5月11日）早上进行动工仪式，除了是公司的仓储和办公地点，还会增设创新开发室和孵化中心，负责研究新食材和产品。公司计划同本地高等学府和起步公司合作研制新产品，并把它们推出市场。

大楼屋顶会装置太阳能板和太阳能发电厂为建筑供电，实现零碳足迹的目标。

POKKA Pte Ltd总裁马卡斯基儿（Rex Macaskill）在动工仪式上致辞时说：“消费者日益注重健康，他们选择较健康、味道好而且能促进活力的产品。百佳未来将专注于这类产品，从发展与生产即开即饮的饮料到根据科学研发的营养饮料，同时还会扩充我们的食品种类。”

公司近年来积极推动可持续发展策略，公司在裕廊品质路（Quality Road）的工厂自去年6月采用新的环保塑料瓶生产机械，已减少使用高达30%的塑料。这个无菌生产线能提高生产力和产量高达20%，还能节约13%的用电与用水量。

若加上预计在2024年第一季落成的新总部大楼，公司的可持续发展策略将更为完善。