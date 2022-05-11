最后两间儿童疫苗接种中心6月底关闭

（早报讯）最后两间儿童疫苗接种中心下个月底关闭。卫生部本月18日起，陆续在三间综合诊疗所和指定的公共卫生防范诊所提供儿童疫苗接种服务。

卫生部、教育部以及幼儿培育署今天（5月11日）发文告说，随着大部分五岁至11岁儿童已经完成冠病疫苗的基本接种程序，设在后港和信佳-凯秀民众俱乐部内的两间儿童接种中心将停止运作。它们将于6月9日和6月30日分别结束第一和第二剂疫苗的接种工作。

为了让有需要的五岁至11岁儿童仍能接种疫苗，当局从本月18日起，在先驱、榜鹅和兀兰三间综合诊疗所提供儿童疫苗接种服务。

一些指定的公共卫生防范诊所（PHPC）也会从本月25日起提供儿童疫苗接种服务。

公众可在vaccine.gov.sg/locations查询提供儿童疫苗接种服务的综合诊疗所和诊所名单。

家长或监护人若有意安排孩子在指定的综合诊疗所或PHPC接种疫苗，必须在全国预约系统child.vaccine.gov.sg注册。当局会在三至五个工作日内发送短信链接，让他们上网预约。

截至本月10日，81%的五岁至11岁儿童已注册接种或已接种第一剂疫苗，69%的儿童已接种两剂。小学生中，超过86%已接种第一剂疫苗，接种两剂的达77%。