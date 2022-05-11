市场等待美国数据 海指周三再跌0.25％

（早报讯）市场谨慎等待美国通货膨胀数据的出炉，亚太股市周三（5月11日）表现疲软。本地股市的海峡时报指数今天再跌8.12点或0.25％，闭市报3226.07点，连续第六个交易日下跌。

亚太发达市场当中，香港股市今天领涨，恒生指数涨0.97％；东京和悉尼股市各涨0.18％和0.26％；首尔股市则跌0.17％。上海和深圳股市各涨0.75％和1.27％。

IG市场策略师叶俊荣受访时说，美国4月份消费价格指数（CPI）将出炉，可能因此促使人们观望。香港在其他地区中遥遥领先，主要是由于中国大陆的冠病新病例减少，可能因此推动一些趁低买入情绪。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时表示，香港、上海和深圳股市领头上涨，还因为中国今天出炉的CPI数据比市场预期的好，以及美国总统拜登昨晚表示在谈商可能撤除对中国进口的关税。反之，新加坡方面没有什么不利的消息，主要是美国CPI出炉前交易比较谨慎。

美国将于周三发布CPI数据。瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说：“今天是本周的‘D日’（作战行动发起日）：我们将看到美国的通胀率在3月份创下四十年来的新高后，在4月份是否开始放缓，如果是的话，放缓的程度如何。”

根据彭博社，分析师的预估共识暗示，美国4月份CPI可能从一个月前的8.5％降至8.1％。奥兹卡斯卡娅认为，若美国的通胀率疲软下来，便会让人松口气，若进一步攀升则将可能造成另一大波抛售。

整体本地股市交易量周三减至14亿8000万股，交易总值减至15亿6000万元。全场上升股254只，下跌股193只。海指成份股涨跌不一。

个股方面，中环电脑系统控股（Azeus）股价大涨17.46％，闭市报7.40元。它周一透露获得香港特区政府的一份总值10亿2000万港元（约1亿8000万新元）的合约，为港府提供中央电子档案保管系统服务。