偷用女友信用卡盗走5万余元 青年罪成坐牢

（早报讯）声称住进患病女友家是为了方便照顾她，男子却趁机盗用女友的信用卡和转账卡，多次非法提款和转账，两个月内盗走超过5万元。

女友发现钱不见之后，男子却假装不知情，甚至报警称有人把女友的钱转走。做贼喊捉贼的男子是34岁的孔伟强，他否认偷钱，即便是被控后也不认罪，但他的谎言在审讯中却被一一戳破。经审讯之后，被告被判53项偷窃、触犯滥用电脑法令，及对警方提供虚假陈述罪名罪成，今天（5月11日）被判坐牢17个月及八周。

据悉，被告曾是工人党青年团前执委，但目前不活跃于党务，两人在案发后已经停止交往。

根据控方的结案陈词，被告的前女友患有严重湿疹，被告于2015年5月搬进她家，说是为了照顾她。

住在同一屋檐下时，被告多次趁前女友睡觉时，盗用她的五张信用卡和转账卡。调查显示，被告从前女友的银行信件取得密码之后，非法提款和进行转账，短短两个月盗走了5万2200元。

在这段时间，前女友每天卧病不起，因此没有发现被告手脚不干净。直到2015年8月，前女友网购时信用卡被拒，她于是查看银行转账记录，并在发现钱被转进被告的户头之后报警。

被告在审讯中辩称，被告是在前女友的同意下进行转账的，但后者在庭上坚决否认。主控官也说，前女友如果同意转账就不会报警，这是被告事后编造的借口。

代表律师袁爱珍求情时表示，被告拿出的部分款项其实是用在前女友身上，如支付她的日常费用，缴付医药费等。然而，控方指这些花费总计也只有2000余元，远远少于他盗取的5万元。

事后，被告身边的人还得为他收拾烂摊子。前女友被信用卡债缠身，数次被阿窿骚扰，还因为公务员的身份遭到纪律处分，期间饱受煎熬，得接受心理辅导。

被告拒绝做出任何赔偿，连累父母自掏腰包，在接下来三年里偿还前女友1万1165元。然而，被告在庭上却称这笔钱不是赔偿，而是父母“慷慨”的表现。

法官下判时指被告背叛了受害者的信任，且毫无悔意，这些都是加重刑罚的理由。被告闻判后通过代表律师表示有意上诉。（人名译音）