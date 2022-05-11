违法逗留国外三年半 战备军人罚4000元

（早报讯）战备军人在美国生活三年半期间，未更新国防部发出的出国准证，抵触国民服役征召法令，被罚款4000元。

现年58岁的被告张毅吉（译音）面对两项抵触国民服役征召法令的控状。他承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在1984年完成国民服役后成为战备军人。

根据国民服役征召法令，所有男性新加坡公民和永久居民都有义务履行国民服役，并须回营受训直到40岁。若任何人在这期间要出国，都须获得国防部发出的出国准证（exit permit），并在准证到期前回国更新，否则将触法。

被告完成国民服役后，飞往美国升学后在当地工作和生活。尽管当局多次发出书面通知提醒他更新出国准证，但被告在准证于2000年6月到期前，却一直没有申请更新，直到他在2003月12月12日年满40岁。

被告去年9月回国处理个人事务，并在同年10月18日到中央人力局报到。调查显示，被告在2000年6月至2003年12月在国外逗留的三年半期间，并未持有效的出国准证。

被告求情时说，他在美国生活长达35年，完全忘了要更新出国准证，直到他意识到这个问题时早已错过时机，加上他当时身处高职，一时无法离开工作岗位，才会拖到去年才回国处理这件事。