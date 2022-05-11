多次辱骂华族公共服务人员 男子判坐牢六周

（早报讯）曾因暴打巴士司机入狱，如今又用带有种族歧视的话辱骂公共服务人员，男子上庭后仍不断为罪行狡辩，被法官斥责并判刑六周。

新加坡籍被告迪里普（Peethambaran Dilip，69岁）今天（5月11日）承认使用侮辱性语言伤害其他种族的感情、抵触防止骚扰法令三项罪状，余三项交由法官下判时一并考虑。

三起案件的受害者都是公共服务人员，也都是华人。

案情显示，迪里普去年6月9日在金文泰图书馆闹事。他朝垃圾桶吐痰，工作人员劝他不要这么做时，他竟反过来辱骂对方：“该死的华人”、“你觉得你们很强大，可以占有整个国家吗？”

7月22日，迪里普到马林百列的综合诊疗所，无故辱骂一名女服务员：“你怎么还没死？所有华人都该死”，还朝她作状吐口水。对方叫被告停止，但他却当做耳边风，继续骂人。

被告同年10月回综合诊疗所拿药时，也用歧视种族的字眼辱骂一名男药剂师。庭上揭露，被告因为数次对综合诊疗所职员开骂，已臭名远播。

独自出庭的被告，起初以各种理由为自己的罪行狡辩，包括指有人设局陷害他、已忘记当时讲过的话、是对方先挑衅导致他一时情绪激动而犯案等。

由于被告不断抵赖，法官一度拒绝让他认罪，指定案件进入审讯，被告这时才改口承认所有罪名。

庭上揭露，被告2017年因暴打和掌掴一名巴士车长被判坐牢六周，2005年也犯下刑事恐吓罪。控方指被告多次悔辱公共服务人员，这次还变本加厉，使用带有种族歧视的话语，理应严惩。

法官下判时指出，她不认为被告有理由做出这些举止，并严厉斥责被告：“身为69岁的男子，你应该懂得管理好自己的情绪。”