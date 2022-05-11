合伙掳拐暴打青年 38岁男判坐牢

（早报讯）与三名同事合伙将一名19岁青年拖上货车暴打，还把他丢弃在拉柏多公园，男子被判坐牢七个月又三周。

现年38岁的被告凯鲁面对一项掳拐和一项蓄意伤人的罪名。控方以掳拐罪提控，另一项交由法官下判时一并考虑。

这起事故发生于去年3月19日，其中一名涉案人，也就是被告的同事沙赫米尔（20岁）已于去年12月21日认罪，被判18个月缓刑监视。

案件的主谋阿卜杜勒里达（42岁），以及另一名同事努拉萨夫（27岁）原本有意今天（5月11日）一起认罪，但两人在开庭前突然决定不认罪。

根据案情，被告、努拉萨夫、阿卜杜勒里达和其干儿子沙赫米尔，案发时都在同一家公司当送货员。

案发约一个月前，沙赫米尔因放旧同学哈利（19岁）鸽子，后者在2月17日上门算账。哈利当时把沙赫米尔带到红山巴刹的后巷对他拳打脚踢，沙赫米尔事后报警并到医院求医，哈利也因此被判接受入青年改造所。

阿卜杜勒里达得知沙赫米尔被欺负不久后，又听到一名女友人投诉哈利和她的女儿越走越近。女友人担心女儿被哈利带坏，因此要求阿卜杜勒里达出面阻止两人交往。

案发当天，阿卜杜勒里达晚上9时下班后接到女友人通知，得知哈利正在她家门外的楼梯口睡觉。阿卜杜勒里达于是叫上被告、努拉萨夫和沙赫米尔一起去赶人。

他们开车前往女友人位于金文泰5道一带的住家后，将货车停在组屋楼下的停车场。沙赫米尔当时留在车内把风，阿卜杜勒里达亲自到女友人二楼单位“伏击”哈利，被告和努拉萨夫则分别堵住一楼和三楼的楼梯口，防止哈利逃脱。

无路可逃的哈利，当场被阿卜杜勒里达拖下楼，被告和沙赫米尔跟着上前对他一顿暴打，并把他拽上车。被告和同伙掳拐哈利的一部分过程被附近的闭路电视录下，一些被惊动的居民也慢慢走上前查看。

阿卜杜勒里达发现情况不对，指示被告立即把他们载到西海岸公园，但被告情急之下走错路，结果来到拉柏多公园。

在公园里，四人继续暴打哈利，沙赫米尔甚至要单挑哈利，但哈利只尽力格挡，唯一的一次还手也没打中任何人。

伤痕累累的哈利最终被弃在公园里，他一度痛到失去知觉，后来被路人叫醒。他随后搭德士到女友家求助，医护人员也到场帮他验伤，但他拒绝入院治疗。

控方指出，被告和同事群殴哈利的行为非常严重，医护人员和目击者也都看到他被打得鼻青脸肿，无法正常走路，因此促法官严惩被告坐牢至少八个月。

代表律师替被告求情时则说，被告并非案件主谋，对哈利也感到抱歉，希望法官判他入狱六个月就好。