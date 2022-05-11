幼狮1球小胜柬埔寨 取得本届东运会首胜

（早报讯）凭借阿克巴的一记头顶进球，新加坡幼狮在河内东运会足球小组赛中1比0小胜柬埔寨，取得本届赛会首场胜利。

这场东运会男足B组赛今天（5月11日）在越南南定省的天董体育场（Thien Truong Stadium）举行，新加坡奥理会主席陈川仁也到现场观战。幼狮开赛后占据主动，制造多次射门机会，柬埔寨则有两次极具威胁的射门。

比赛第24分钟，柬埔寨队长、效力于柬埔寨当地球会波因科特吴哥的辛·尚陀单刀杀入幼狮禁区，但临门一脚缺乏力度，无法建功。

第36分钟，幼狮向柬埔寨龙门发起猛攻，中场阿克巴与沙希兰在门前右侧完成一次漂亮的二过一，接着凭着一记头顶进球，帮助新加坡打破僵局。

第38分钟，柬埔寨中场索西丹在右路完成一次极具威胁的抽射，但球打在门柱弹出。

上半场补时阶段，新加坡前锋郭家溍右路传中，沙希兰在门前错失进球机会。

下半场第75分钟，幼狮获得一次绝佳的射门机会，斯特瓦特右路传中，精准落到前锋凯林跟前，然而凯林面对空门竟把球踢偏，错失扩大比分的良机。过后柬埔寨积极发动进攻，但始终无法转化为有效射门，1比0的比分也保持至终场。

目前B组战况，新加坡三轮过后1胜1和1负积4分排名小组第一，泰国和柬埔寨两轮过后取得1胜1负积3分位居小组第二和第三位，马来西亚仅赛1轮，取得1胜，同样积3分排名第四，老挝两轮过后1和1负排名垫底。

幼狮下一轮将在5月14日对垒马来西亚。