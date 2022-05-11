天主教知名人士与少年发生性行为 教会展开调查

（早报讯）天主教教会知名人士与少年发生性行为一案引人关注，教会表示已针对案件背景展开调查，正在探讨如何向公众提供更多与案件有关的资料。

教会也已提醒所有修会组织（religious orders）及天主教学府的董事会，若知道有涉及未成年或弱势受害者的罪案，必须立刻禀报总主教。关于举报涉及未成年者的性虐案，所有天主教学府也必须遵守教育部的规定及本地的司法程序。

天主教新加坡教区发言人今天（5月11日）回复zaobao.sg询问时，作出以上表述。

zaobao.sg连日报道，天主教教会的一名60来岁男子，上周四（5月5日）承认在2005年至2007年间，在任职的学校内与两名未满16岁的男学生发生性行为，被判坐牢五年。

据了解，被告并不是祭司（priest），而是天主教修会组织的一名成员。

其中一名受害者在2009年向修会组织的领袖道出事发经过，后者提议报警，但受害者拒绝。一名64岁男子为此接获警方的书面警告。

发言人表示，教会理解天主教社群对于这起案件的顾虑，目前正与被告所属的修会组织合作，针对案件的背景展开调查。与此同时，教会也正探讨如何在不违反法庭媒体禁制令（gag order）的情况下，为公众提供更多与案件有关的资料。

发言人也恳请天主教社群和公众给予谅解，让他们有时间和机会进行调查和审查工作，“以提供众人正在寻求的真相，确保加强问责制，及更好地保护我们的青年。”