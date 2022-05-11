新加坡医药协会首次为IP保险排名 无一能在1个月内及时赔付

（早报讯）新加坡医药协会首次发表对本地七家提供私人综合健保计划的保险公司的排名，标准包括指定医生团是否选择多、赔付是否及时，其中友邦保险排名最佳。

新加坡医药协会是在协会网站上发表的调查结果，协会在今年1月5日至2月5日之间邀请本地医生参与这项调查，对本地七家提供私人综合健保计划的保险公司在在2021年1月至12月期间的八个主要标准进行排名。协会一共收到210份反馈，当中87%是专科医生，提交者须附上执照编号以防止多次提交。

调查内容包括保险公司指定医生团的遴选标准是否透明、事先授权（pre-authorisation）简易程度和批准是否及时、赔付是否及时、收费标注是否适当、是否阻挠病患找非指定医生，以及整体评价。参与调查的医生为保险公司打一至五分，协会则计算加权平均数。

根据调查结果，新加坡友邦保险（AIA）在包括整体评价方面的六个方面取得最佳排名，保诚保险新加坡（Prudential）最不阻挠病患找非指定医生，职总英康（NTUC Income）收费最公道。莱佛士周全医疗保险计划（Raffles Shield）则在所有指标中垫底。

新加坡医药协会指出，值得关注的是遴选指定医生的标准是否透明，在这一点上，所有业者的分数均未超过中位数。咨询团成员是否选择够多，也仅一家业分数超过中位数。在事先授权简易程度和批准是否及时方面，也只有三家业者的分数超过中位数，没有公司能在一个月内完成赔付。