醉酒袭警澳机师 出狱后即驱逐出境

（早报讯）在本地醉酒闹事袭警入狱，澳大利亚飞机师今天（5月11日）结束服刑后被遣返回国，日后不得入境新加坡。

现年41岁的澳大利亚籍私人飞机师卡梅伦（Cameron Lachlan Milne）2018年6月14日晚上与友人喝了两公升啤酒和两瓶烈酒，凌晨醉酒时从泛太平洋酒店步行到滨海广场（Marina Square）买水。

卡梅伦在途中看到正在安装电缆的技术工人，拿起他们的工具丢上罗厘并持续闹事。工人报警后卡梅伦试图离开，当警方抵达现场时他也不肯配合。他过后因醉酒闹事当场被逮捕，在警车里还不断挣扎和大喊大叫，甚至攻击身旁的男警员，用右脚猛踢他的左耳，企图咬他的手。

卡梅伦被押往警局途中还不断对车上三名警员飙脏话，过程都被警员的随身摄像器拍下。

他在今年3月18日出庭时承认抵触防止骚扰法令、蓄意伤人阻差办公及醉酒闹事等八项罪名，被判坐牢10周及罚款5000元。由于他无法缴付罚款，因此坐牢多25天代替。

内政部今天（5月11日）发布文告，指卡梅伦今天刑满出狱，过后即刻被遣返回国，日后不得入境新加坡。

内政部强调，当局绝不容忍公务员在执行职务时遭受暴力行为，并会毫不犹豫地对违例者采取强硬的执法行动。