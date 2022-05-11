国人护照申请数量持续飙高 移民局增资源应付需求

（早报讯）新加坡人申请护照的数量持续飙高，目前平均每天有7000件申请，最高峰时甚至高达1万4000件，比冠病疫情前每天约2000件高出2.5倍。为应付申请需求和管控大厦人流，移民局已部署更多资源，也呼吁公众注意提交护照照片的规格，以免延误申请。

移民与关卡局在回复《联合早报》的询问时表示，目前办理护照的平均等候时间从申请日算起至少需六个星期。如果申请的数量激增，或申请出现问题，例如提交的照片不符合要求，可能需要更长的时间。

移民局表示理解许多新加坡人渴望重新开始旅行，尤其是在即将来临的6月学校假期期间。因此，当局正在尽最大努力应对高需求，移民局工作人员在这个时间的工作时间也延长了。

移民局已部署更多资源来处理护照申请，并为到移民与关卡局大厦处理护照事务的公众提供服务。为了控制人流，移民与关卡局大厦的其他楼层也提供了更多的护照柜台。移民局还设立了额外的排队区域，并进行分流，引导公众到正确的位置。移民局建议公众进入移民与关卡局大厦时，应该遵循现场放置的标志和官员的指示行事。

为避免延误护照申请的处理程序，移民局提醒新加坡人在申请护照时，提交的照片应符合移民局的要求。这些要求可以在移民局网站（https://www.ica.gov.sg/photo-guidelines）中找到。新加坡人可以通过线上、邮寄或将申请表格投入移民关卡局大厦外的保管箱来申请护照。如果提交的护照照片不符合要求，申请人必须重新提交一张新照片，这将需要额外的时间来完成办理。