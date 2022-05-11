天阶控股将以4700万元收购两家天幕运营商的51%股份

（早报讯）本地上市的房地产管理及传媒公司天阶控股（The Place Holdings）提议以约4700万元，收购两家在北京运营LED天幕屏的公司的51%股份。

公司周三（5月11日）宣布签订买卖协议，分别以2650万元收购Sun Xin Investment的51%股份，以及以2050万元收购Sun Oriental的51%的股份。

第一项收购与天幕的设计专利和某些商标，以及北京世贸天阶相关发展项目的知识产权有关。

第二项收购则与世贸天阶梦幻天幕所进行的某些资产和业务的收购有关。

对于这项收购，集团拥有买下其余49%股权的优先承购权（right of first refusal）。

世贸天阶梦幻天幕长250米，宽30米，拥有7500平方米的LED灯和音响系统。

天阶控股预计，这次收购将拓展集团整合的媒体相关业务，使得它能够定制天幕业务模式，以便在不久的将来在本地和其他国家扩张业务。

天阶控股执行主席纪增和说：“这些收购为我们带来了规模和专业知识，增强我们推动数码媒体发展的能力，加速新加坡中小企业的数码化路线图，并在数码经济中掌握新商机。”

完成拟议的收购后，公司预计将从天幕和天阶的知识产权许可中，获得经常性的特许权使用费收入。

天阶控股最近与SMRT集团旗下Stellar Lifestyle有限公司签署不具约束力的谅解备忘录，双方将携手挖掘数码经济新机遇，包括打造本地首个数码天幕，对齐作为北京地标的世贸天阶梦幻天幕。集团表示，这将是新加坡的一个高科技视觉景点，为广告、媒体和文化活动提供一个沉浸式的多元平台。

该股今天起6.41%，收报8.3分。