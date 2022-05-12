周四开市前可关注股票

（早报讯）美国周三隔夜股市下跌，因为新数据显示，上个月的通胀率虽然有所缓解，但是仍高于预期，使市场再次担忧美联储可能采取的举措，同时延长了对股市的利空影响。

道琼斯工商指数跌1%，纳斯达克指数大跌3.2%，标普500指数滑落1.6%。

亚太股市方面，日本股市今早开盘微涨0.18%，韩国股市则跌0.89%。澳大利亚指数也是跌0.36%。

本地股市昨日在美国通货膨胀数据出炉前谨慎交易，新加坡海峡时报指数昨日再跌8.12点或0.25％，闭市报3226.07点，连续第六个交易日下跌，表现落后于其他亚太发达市场。

以下为今日（5月12日）可关注的股票:

1. 凯德投资（CapitaLand Investment）今早开市前发布第一季业务报告，受益于全球经济和旅游的大幅恢复，集团第一季度营收同比增长16%至5亿9800万元，基金管理和住宿管理业务的费用相关收入有稳健增长。

集团也说，在第一季，集团通过基金管理、住宿管理和资本管理这三个主要增长支柱，在建立投资管理业绩方面取得长足进展。

2. 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）今早公布了截至2022年3月31日的第一季度业务报告，信托可派发收入和每单位派息（DPU）稳步增长。第一季可派发收入为2470万元，同比增长4.7%，每单位派息为1.822分，同比增长3.6%。

信托也说，这是自它上市以来第一季度的最高每单位派息。

3. 尽管面对俄乌战争的严重地缘政治挑战，富旺朝控股（Food Empire）截至3月底的集团第一季净利和营收仍取得同比增长。

集团昨天表示，它的第一季净利同比扬升34.4％至917万元，营收则同比增加7.6％至8260万元。

4. Prime美国房地产投资信托业务报告显示，信托截至3月底第一季可派发收入同比增加19.0％至2090万美元（2900万新元），主要是因为新资产Sorrento Towers以及One Town Center的贡献，信托的资产组合的租用率稳定于89.9％，债务83％为固定利率。

信托首季总营收和净房地产收入同比分别增13.6％和10.4％，达到4080万美元和2540万美元。

5. 新航工程与美国霍尼韦尔公司（Honeywell）签署协议备忘录，授权维修和翻新波音737和787客机的大气数据惯性基准单元（Air Data Inertial Reference Unit），为期10年。

新航工程说，这个单元是737和787客机的一个重要专有组件，向飞行员的电子飞行仪表系统显示屏以及飞机上的其他系统提供空气数据（包括空速、攻角、高度）和惯性基准信息，使航空公司经营者能够减少运营和维护成本。

6. 中环电脑系统控股（Azeus）昨日股价大涨17.46％，闭市报7.40元。它周一透露获得香港特区政府的一份总值10亿2000万港元（约1亿8000万新元）的合约，为港府提供中央电子档案保管系统服务。